Оккупанты удерживают в Крыму сотни политических заключенных, большинство из них – крымские татары

Страна-агрессор Россия содержит в своих СИЗО и тюрьмах сотни политических заключенных, похищенных на территории временно захваченного Крыма. Ныне известно о 218 незаконно заключенных украинцах, 60% из которых – это крымские татары.

Об этом в эфире телемарафона сообщила Тамила Ташева, представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. По ее словам, пока никаких возможностей освободить наших граждан нет.

"Речь идет о 218 политических заключенных, 133 из них являются крымскими татарами, то есть более 60%", – указала она.

Ташева отметила, что после оккупации полуострова в 2014 году и после полномасштабного российского вторжения в 2022 году десятки тысяч крымских татар смогли уехать из Крыма во избежание политического преследования врагом.

Оставшихся крымчан оккупанты преследуют, задерживают и незаконно судят как на территории полуострова, так и в России.

Такие же действия после полномасштабного вторжения агрессор предпринимает и в отношении украинцев, в частности детей, на других временно оккупированных территориях.

"Фактически никаких возможностей освободить наших граждан – гражданских заложников – нет. Преступление депортации, за которое Россия или Советский Союз не покаялись, возвращается..." – подчеркнула Ташева.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитик ОО "КрымSOS" Евгений Ярошенко рассказал, что политзаключенных из Крыма российские оккупанты этапируют в Башкортостан, Северный Кавказ, Приуралье, Челябинскую область и Краснодарский край РФ. Это является значительным нарушением всех норм Международного гуманитарного права.

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