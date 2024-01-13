Зачем Россия отсылает крымских политзаключенных в отдаленные регионы: названа причина

Политзаключенных из временно оккупированного Крыма государство-террорист Россия этапирует в Башкортостан, Северный Кавказ, Приуралье, Челябинскую область и Краснодарский край. Это значительное нарушение всех норм Международного гуманитарного права.

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Об этом рассказал аналитик ОО "КрымSOS" Евгений Ярошенко в "Медиацентре Украина". Он отметил, что даже если человек совершил преступление, он должен отбывать наказание на временно оккупированной территории.

Правозащитник объяснил, что этапирование политзаключенных является особенно большим вызовом для их семей. В первую очередь из-за большого расстояния и дорогостоящих поездок. Более того, люди также не могут себе позволить оплату услуг адвоката, который тоже для общения с подзащитным должен ехать в отдаленные регионы РФ. Поэтому крымчанам приходится искать для своих родственников других защитников, уже на новых местах.

Напомним, ранее в партизанском движении украинцев и крымских татар "Атеш" сообщили, что в оккупированном Крыму интернет-провайдеры доносят ФСБ РФ на своих абонентов. Им предписано сообщать о всех случаях использования VPN-сервисов, позволяющих анонимно подключаться к сети. Причиной стала "сильная проукраинская позиция" местных крымских татар и украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 января лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев обратился к гражданам России, незаконно переселившимся во временно захваченный российскими войсками Крым. Он призвал их покинуть украинский полуостров, пока еще функционирует Керченский мост.

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