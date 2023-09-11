В оккупированном Крыму интернет-провайдеры доносят ФСБ на своих пользователей – 'Атеш'

В оккупированном Крыму интернет-провайдеры доносят ФСБ РФ на своих абонентов. Им приказано сообщать о всех случаях использования VPN-сервисов, которые позволяют анонимно подключаться к сети.

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Об этом 11 сентября предупредили в партизанском движении украинцев и крымских татар "Атеш". "Наш агент из ФСБ докладывает, что получен приказ от начальства повысить контрразведывательную работу в Бахчисарайском районе", – говорится в сообщении Telegram-канала движения.

Причиной стала "сильная проукраинская позиция" местных крымских татар и украинцев, рассказали в "Атеш".

В частности, бахчисарайские провайдеры "Агронет" и "Комнет" получили приказ сообщать обо всех случаях использования виртуальных частный сетей (VPN).

Для этого операторам выданы отдельные телефоны для оперативной связи с ФСБ.

"Будьте внимательны и помните, что свобода обязательно настанет!" – призвали партизаны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в "Атеш" предупредили, что в Крыму враг готовит мобилизацию выпускников вузов. Сейчас паспортные столы формируют списки для военкоматов.

– СБУ поймала на горячем агента ФСБ, который наводил российские ракеты на объект "Укрзалізниці". Предателем оказался житель Славуты Хмельницкой области.

– В августе в британской разведке отметили, что Москва в ряде регионов РФ заблокировала доступ к сетям VPN, которые мешают ей установить полный контроль над информацией внутри страны. Россиян пугают, что VPN якобы подвергают риску личные данные.

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