Наводил ракеты РФ на объект 'Укрзалізниці': СБУ поймала с поличным агента ФСБ, устанавливавшего GPS-маячок. Фото

В Хмельницкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ. Он устанавливал "GPS-маячок" на объекте "Укрзалізниці" для последующего наведения российских ракет.

Видео дня

За успешное выполнение "задания" житель Славуты надеялся получить деньги, теперь же он может провести остаток жизни в тюрьме. Подробности рассказали в СБУ.

В ходе многоэтапной спецоперации в Хмельницкой области сотрудники СБУ задержали агента ФСБ, готовившего ракетный удар РФ по одному из стратегически важных объектов "Укрзалізниці" на территории региона.

Злоумышленник был задержан, когда он пытался установить GPS-трекер возле заранее определенной оккупантами цели. По сигналам "маячка" враг собирался скорректировать свои ракеты для поражения инфраструктурного объекта.

"В случае успешного выполнения враждебной задачи российский агент надеялся получить денежное вознаграждение от своего "куратора" из ФСБ. Деньги должны были поступить фигуранту на его банковскую карточку. Однако сотрудники СБУ сорвали планы захватчиков и задержали их приспешника на попытке установки электронного устройства", – отметили в СБУ.

Вражеский агент проживал в городе Славута Шепетовского района Хмельницкой области. Его завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ во временно оккупированном Крыму весной этого года.

По месту жительства злоумышленника правоохранители провели обыск и нашли ноутбук, банковские карты, мобильные телефоны и SIM-карты, доказывающие преступные действия задержанного.

Предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей и имеет все перспективы после суда остаться там пожизненно.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ арестовала и сообщила о подозрении боевику российского "Оплота".

Сотрудники военной контрразведки СБУ совместно с украинскими десантниками взяли злоумышленника в плен во время боев под Донецком. Им оказался житель временно оккупированной Макеевки, который в первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, вступил в так называемую "5-ю отдельную мотострелковую бригаду "Оплот". В ее рядах он, в частности, принимал участие в оккупации Херсона.