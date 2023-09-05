В составе армии РФ захватывал Херсон: СБУ арестовала и сообщила о подозрении боевику российского 'Оплота'

Служба безопасности Украины арестовала боевика российского "Оплота", который в составе армии РФ захватывал Херсон. Ему также сообщили о подозрении в государственной измене.

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Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Сотрудники военной контрразведки СБУ совместно с украинскими десантниками взяли злоумышленника в плен во время боев под Донецком. Им оказался житель временно оккупированной Макеевки, который в первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, поступил в так называемую "5-ю отдельную мотострелковую бригаду "Оплот".

Это незаконное вооруженное формирование террористической организации "ДНР", подчиняющееся командованию Южного военного округа страны-агрессора. После этого предатель принял "присягу на верность" России, а также получил камуфлированную форменную одежду, автомат АК-74 и боеприпасы к нему.

В первые дни полномасштабной войны на "должности" стрелка он участвовал в захвате Херсона и обустройстве огневых позиций российских оккупантов вокруг украинского города.

В дальнейшем он воевал против украинских защитников в районах поселка Романово-Булгаково и Михайловке Николаевской области.

Вскоре боевика "перевели" в состав вновь оккупационной группировки - 3-го мотострелкового полка ВС РФ для сдерживания украинского наступления на восточном фронте. Таким образом фигуранта перебросили сначала в район Марьинки, а затем под Красногоровку на Донетчине. Однако воевать ему долго не удалось, поскольку его поймали ВСУ.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Злоумышленник находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Сумской области поймали украинца, работавшего на Федеральную службу безопасности Российской Федерации. Он собирал информацию и производил фото- и видеофиксацию объектов Сил обороны Украины в приграничных районах области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ объявила о подозрении командиру разведгруппы РФ Вадиму Овчинникову, который приказал открыть огонь по двум автомобилям с гражданскими во время временной оккупации Бучи Киевской области. Преступный приказ по расстрелу местных жителей выполняли 5 его подчиненных.

– Также СБУ сообщила о подозрении российскому полковнику Виктору Бедрику, занимавшему должность заместителя командира 22-го армейского корпуса береговых войск РФ. Он подозревается в убийствах гражданских украинцев.