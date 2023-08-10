Кремль пытается изолировать россиян от информации о войне против Украины – разведка Британии

За последнюю неделю власти РФ, вероятно, активизировали свои постоянные усилия по нарушению доступа граждан к виртуальным частным сетям (VPN), которые мешают Кремлю установить всеобъемлющий контроль над информацией внутри страны. Кроме того, россиян пугают, что VPN якобы подвергают риску личные данные.

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Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 10 августа. В частности, отмечается, что многие из самых популярных VPN оказались недоступны в некоторых регионах России.

Сети VPN позволяют пользователям скрывать свой доступ к Интернету, сохранять конфиденциальность и обходить государственную цензуру.

Они чрезвычайно популярны в России, несмотря на то, что запрещены с 2017 года. Так, VPN позволяют пользователям получать доступ к объективным международным источникам новостей, в том числе о войне в Украине, говорится в сводке.

"Виртуальные частные сети, вероятно, представляют собой наибольшую уязвимость в попытках российского государства установить всеобъемлющий контроль над внутренней информацией. Помимо увеличения технических сбоев, российское государство также начало общественную информационную кампанию, пытаясь напугать граждан, чтобы они избегали VPN, заявляя, что они подвергают риску свои личные данные", – заявили в британской разведке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Американское ЦРУ запустило новую кампанию по вербовке россиян, которые выступают против войны. Их призвали передавать государственные данные РФ через Tor и VPN, чтобы анонимно и безопасно связаться со спецслужбой.

– В России переписали учебник истории для 10 и 11 классов, который как единственный будут использовать уже с 1 сентября. Он убеждают, что Украина, против которой агрессор ведет войну, якобы является ультранационалистическим государством. Одним из авторов пропаганды в учебнике стал помощник Путина Владимир Мединский.

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