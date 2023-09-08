Оккупанты планируют мобилизацию выпускников вузов в Крыму – 'Атеш'

Оккупанты планируют мобилизацию выпускников высших учебных заведений в захваченном Крыму. Сейчас они готовят списки для военкоматов.

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Об этом 8 сентября сообщили в партизанском движении украинцев и крымских татар "Атеш", ссылаясь на источник в паспортном стола Красногвардейского района Крыма. Сотрудники учреждения в настоящий момент формируют списки студентов-выпускников.

Лидер по количеству потенциальных призывников – Джанкойский район, отметили в "Атеш".

В зоне риска – выпускники института "Агротехнологическая академия" при университете имени Вернадского, Крымского инженерно-педагогического университета, а также выпускники колледжей, в частности Симферопольского автотранспортного.

Партизаны "Атеш" призвали крымчан всеми способами избегать мобилизации и участия в преступной войне против Украины.

"Но если вас уже мобилизировали – пишите нам в @atesh_fire. Вместе мы заставим их пожалеть об этом!" – заверили в движении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Украины Владимир Зеленский 5 сентября подписал закон об изменении административно-территориального устройства Крым. Документ предусматривает декоммунизацию и введение нового районного деления после деоккупации полуострова.

– Начальник ГУР Кирилл Буданов 24 августа заявил, что освобождение Украины, в том числе Крыма, идет медленнее, чем планировалось, но ВСУ продолжают идти к цели.

– В то же время Буданов анонсировал наземную операцию по деоккупации полуострова и других территорий.

– Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ будут освобождать Крым военным путем, если оккупанты не поймут, что ему нужно убираться.

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