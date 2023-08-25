"Если россияне не поймут, что им нужно убираться": Данилов рассказал, как будет проходить освобождение Крыма

Силы обороны Украины будут освобождать Крым от российских захватчиков военным путем, если враг не поймет, что ему нужно бежать с временно оккупированных территорий. При этом основная операция по деоккупации полуострова еще не началась.

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Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Когда ведущий попросил его прокомментировать спецоперацию Главного управления разведки Минобороны в Крыму 24 августа, он отметил: это была не первая операция наших воинов на полуострове.

"Это первая операция, которая стала публичной. До этого наши ВСУ, наши силы безопасности занимались другими операциями. Не обо всех операциях мы можем докладывать нашему обществу. Единственное, что могу сказать, что они не будут заканчиваться до тех пор, пока вся территория нашей страны, включая АРК, не будет освобождена от террористов", – заявил Данилов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он сказал, что "при необходимости это будет происходить военным путем, если россияне не поймут, что им нужно убираться с нашей территории как можно скорее".

Журналист спросил, значит ли это, что военное освобождение Крыма уже началось.

"Когда начнется военное освобождение Крыма, мы все увидим. Это будет более мощная операция, чем сейчас", – ответил секретарь СНБО.

По его словам, у оккупационных войск "нет средств для того, чтобы они мешали нам выполнять задачу" по освобождению нашей страны.

Как писал OBOZREVATEL:

– Начальник ГУР МО Кирилл Буданов признал, что Силы обороны "выпали из графика" освобождения оккупированных территорий и Крыма в том числе. События развиваются медленнее, чем ожидалось, но Украина продолжает идти к своей цели.

– Также Буданов заявил, что наши войска способны при необходимости поразить врага в любой части временно оккупированного Россией Крыма.

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