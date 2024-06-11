В 'Атеш' разведали хаб переброски боеприпасов в Мариуполе. Видео

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" продолжают наблюдать за российскими оккупантами во временно захваченном Россией Мариуполе. В частности, один из них проводил разведку в окрестностях города, чтобы выявить места выгрузки и хранения боеприпасов.

В ходе разведки он обнаружил ключевой узел связи, с помощью чего впоследствии удалось раскрыть места дислокации ключевых складов врага. Подробности сообщили в Telegram- канале движения.

"Атеш" вскрыл хаб переброски боеприпасов в Мариуполе. Наш агент проводил разведку окрестностей города для выявления мест хранения, загрузки и выгрузки боеприпасов. В результате наблюдения обнаружил ключевой узел связи, который послужил зацепкой для вскрытия места дислокации ключевых складов", – отметили в движении.

В "Атеш" также указали конкретные координаты расположения выявленного хаба: 47.116600, 37.489900. Он расположен на перекрестке улиц Ушакова и Свердлова.

"Такие шаги небезразличных людей стают ключевыми в борьбе за свободу и справедливость, давая надежду на скорое освобождение", – добавили в "Атеш".

Напомним, ранее в движении рассказали, что оккупанты из ПВО в Крыму получили "рекомендацию" от командиров эвакуировать семьи с полуострова.

Также сообщалось, что агент "Атеш" разведал состав техники в военной части Тольятти. Эту технику готовят к отправке в Украину.