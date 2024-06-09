Агент 'Атеш' разведал состав техники в военной части Тольятти: ее готовят к отправке в Украину. Фото и видео

Агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" обнаружил состав техники РФ в воинской части в Тольятти Самарской области. Оккупанты готовят эту технику для отправки в Украину на Харьковское направление.

Об этом сообщили в Telegram-канале движения "Атеш". Как отмечается, на полигоне размещены десятки САУ, грузовиков и танков.

В настоящее время агент военного движения проводит комплексную разведку этой воинской части, изучая размещение ПВО и пполучая необходимые документы.

Ранее сообщалось, что движение "Атеш" зафиксировало разгрузку крылатых ракет "Калибр" в порту Новороссийска в Краснодарском крае РФ. Партизаны пообещали, что планы оккупантов в Черноморском регионе будут сорваны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее партизаны зафиксировали перемещение позиций захватчиков в оккупированном Мариуполе. Также было установлено, что враг начал опрокидывание систем ПВО в захваченный Крым.

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