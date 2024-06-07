Агенты 'Атеш' зафиксировали разгрузку крылатых ракет в порту Новороссийска. Фото

Военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" зафиксировало разгрузку крылатых ракет "Калибр" в порту Новороссийска в Краснодарском крае РФ. Партизаны пообещали, что планы оккупантов в Черноморском регионе будут сорваны.

О разгрузке "Калибров" 7 июня сообщили в Telegram-канале движения "Атеш". Также было опубликовано соответствующее фото из порта Новороссийска.

"Агентам нашего движения, которые работают в порту, удалось разведать процесс выгрузки крылатых ракет "Калибр" в порту Новороссийска", – говорится в сообщении.

В "Атеш" добавили, что работают над идентификацией складов с "Калибрами".

Агенты движения изучают графики прибытия кораблей и передают эту информацию "в нужные руки".

"Агрессивные планы россиян в Черноморском регионе будут сорваны благодаря нашей работе", – заверили в "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее партизаны зафиксировали перемещение позиций захватчиков в оккупированном Мариуполе. Также было установлено, что враг начал переброску систем ПВО в захваченный Крым.

По словам партизан, на оккупированном украинском полуострове после успешных украинских ударов захватчики пытаются спасти свою ПВО. Военные РФ строят специальные заграждения, чтобы спрятать ЗРК подальше от глаз жителей Крыма, которые активно передают информацию о них украинским защитникам.

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