Оккупанты в Мариуполе меняют позиции и перебрасывают ПВО в Крым: в 'Атеш' раскрыли подробности. Фото

Украинские партизаны зафиксировали перемещение позиций оккупантов во временно захваченном Мариуполе. Кроме того, оккупанты начали перебрасывать системы ПВО в Крым.

Об этом сообщили в Telegram-канале движения сопротивления украинцев и крымских татар "Атеш". Как сообщил один из агентов движения, из числа российских военнослужащих, им было велено заселяться в жилые кварталы, чтобы сохранить технику и личный состав.

Активную передислокацию оккупантов партизаны фиксируют после того, как ВСУ нанесли успешные удары в Донецке и Луганске.

По имеющейся информации, в Крым были опрокинуты установки, которые ранее обеспечивали защиту воздушного пространства Мариуполя.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в захваченном Крыму после успешных украинских ударов пытаются спасти свою ПВО. Они строят специальные заграждения, чтобы скрыть вооружение подальше от глаз крымчан, которіе активно передают информацию о нем Силам обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Севастополе враг разместил системы ПВО С-300 между частными жилыми домами. Местные жители запаниковали из-за такого "соседства".

Напомним, что в ночь на 30 мая СБУ поразила дронами РЛС "Небо СВУ" в оккупированном Крыму. Она контролировала участок фронта в 380 км и обеспечивала защиту объектов захватчиков на полуострове.

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