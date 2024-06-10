Оккупанты из ПВО в Крыму получили 'рекомендацию' от командиров эвакуировать семьи с полуострова – 'Атеш'

Российским террористам из противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму приказали вывезти семьи из полуострова. В частности, такой приказ получили захватчики, входящие в расчёт системы ПВО, дислоцированной в населённом пункте Осовины в Крыму.

Примечательно, что такое развитие событий совпадает с перемещением систем ПВО в Белгородскую область. Об этом в Telegram-канале сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Информацию об эвакуации семей оккупантов из Крыма получил, в том числе, агент "Атеш", входящий в расчёт системы противовоздушной обороны, дислоцированной в поселке Осовины, расположенном в 10 км от Керчи.

Командиров приказали начать эвакуацию родственников оккупантов в военные городки Южного военного округа. В "Атеш" подчеркнули, что такой приказ совпадает с перемещением систем ПВО в Белгородскую область. Это в свою очередь создает угрозу безопасности врага в Крыму, оставляя его без должного покрытия.

Также известно, что российская оккупационная армия занимается формированием новых мобильных группы ПВО для борьбы с БПЛА. Для этого путинские террористы намерены использовать советские зенитные установки ЗУ-23-2.

По информации "Атеш", такие действия врага указывают на стратегическую переориентацию и подготовку к новым вызовам в обороне. При этом основное внимание россиян постепенно уходит с Крыма.

Напомним, украинские военнослужащие продолжают систематическое уничтожение противовоздушной обороны россиян во временно оккупированном Крыму. В свою очередь противник пытается укреплять свои позиции на украинском полуострове.

Ранее сообщалось, что страна-террорист Россия начала активно усиливать защиту незаконного Крымского моста. Агрессор пытается уберечь конструкцию от уничтожения. Для этого россияне установили возле моста дополнительные баржи.

Как сообщал OBOZ.UA, получение американских баллистических ракет ATACMS с дальностью 300 км означает, что теперь Украина может смертельно поразить любую цель в оккупированном Россией Крыму. Россиянам на полуострове некуда спрятаться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!