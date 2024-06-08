Россия бросилась усиливать оборону Крымского моста: разведка Великобритании заметила новые конструкции

Страна-террорист Россия начала активно усиливать защиту незаконного Крымского моста. Агрессор пытается уберечь конструкцию от уничтожения.

Для этого россияне установили возле моста дополнительные баржи. Об этом говорится в аналитике военной разведки Великобритании в соцсети Х.

В британском разведывательном ведомстве проанализировали спутниковые снимки и идентифицировали появление восьми барж к югу от Крымского моста. Стоит отметить, что начали защищать мост дополнительными баржами 10 мая, а завершили работы 22 мая.

Также в разведке Британии отметили, что российские оккупанты установили эти баржи в попытке защитить мост от огневого поражения. В частности, в РФ надеются, что такие меры предосторожности будут препятствовать морским безэкипажным дронам атаковать незаконный мост.

Кроме того, с помощью барж захватчики, вероятно, хотят защитить судоходный канал, сократив зону доступа для украинских морских беспилотников.

При этом в британской разведке подчеркнули, что предыдущие защитные конструкции вокруг Крымского моста были повреждены штормами, что снизило их эффективность.

Напомним, во временно оккупированном Крыму российские военнослужащие усиливают противовоздушную оборону. Также они пытаются улучшить защиту Керченского моста от надводных дронов.

Ранее сообщалось, что получение американских баллистических ракет ATACMS с дальностью 300 км означает, что теперь Украина может смертельно поразить любую цель в оккупированном Россией Крыму. Россиянам на полуострове некуда спрятаться.

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