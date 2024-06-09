Оккупанты готовятся к возможной высадке десанта ВСУ в Крыму – Чубаров

Украинские военнослужащие продолжают систематическое уничтожение противовоздушной обороны россиян во временно оккупированном Крыму. В свою очередь противник пытается укреплять свои позиции на украинском полуострове.

Более того, захватчики занимаются защитой Крыма с моря. Об этом в эфире телеканала "Киев 24" заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, украинские защитники делают уязвимыми возможности путинских террористов в Крыму. В частности, происходит регулярное уничтожение противовоздушной обороны.

Также Чубаров подчеркнул, что россияне боятся возможного десантирования украинских военных в Крыму. Поэтому враг занимается обустройством фортификаций не только на суше, но и пытается прикрыть Крым с моря.

"Они проанализировали, что уничтожаются объекты противовоздушной обороны, мы ослабляем их возможности. Теперь они ожидают возможного десанта Вооруженных сил Украины. Такую они избрали тактику, действительно, укрепляются фортификации, которые прикрывают Крым с моря", – заявил Чубаров.

Напомним, страна-террорист Россия начала активно усиливать защиту незаконного Крымского моста. Агрессор пытается уберечь конструкцию от уничтожения. Для этого россияне установили возле моста дополнительные баржи.

Ранее сообщалось, что получение американских баллистических ракет ATACMS с дальностью 300 км означает, что теперь Украина может смертельно поразить любую цель в оккупированном Россией Крыму. Россиянам на полуострове некуда спрятаться.

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