В оккупированном Крыму пожаловались на атаку дронов

Утром в пятницу, 21 июня, в Севастополе временно оккупированного Крыма раздалась серия раздалась серия громких взрывов. Захватчики утверждали, что полуостров оказался под очередной атакой дронов.

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По их словам, российская "ПВО все сбила". В результате происшествия загорелась якобы только трава.

Так называемый губернатор Михаил Развожаев около 07:00 заявил, что Севастополь "прямо сейчас" атаковали как минимум четыре БПЛА.

Он утверждал, что в районе Монастырского шоссе "в результате падения осколков" загорелась трава. Никто из людей якобы не пострадал и повреждений нет.

Напомним, что в эти сутки в Севастополе уже было громко: около полуночи там сообщали о "массированной атаке БПЛА". Пропагандисты размышляли, что эти дроны были своеобразным "фактором отвлечения", чтобы российские системы ПВО работали "на грани своих возможностей" и разрядили боезапас. После дроновой атаки оккупанты ожидали прилетов ракет ATACMS или "Нептунов".

Как сообщал OBOZ.UA, россияне продолжают усиливать защиту Крымского моста от атак украинских морских дронов. Количество защитных барж возле него увеличилось в полтора раза, а под самой переправой также появились конструкции, похожие на пирсы.

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