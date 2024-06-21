В Крыму заявили о массированной атаке БпЛА: оккупанты заверили, что все сбивают

Во временно оккупированном Севастополе местные жители сообщили о массированной атаке БПЛА. Воздушную тревогу в оккупированном Крыму зарегистрировали даже украинские мониторы – она длилась больше часа в ночь на 21 июня. Около полуночи начали сообщать о взрывах в городе.

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Пророссийские паблики заявили о работе ПВО в городе. Отбой опасности для Крыма прозвучал в 0:25 – в то время сообщили, что "общее количество сбитых украинских БПЛА больше 27".

"БПЛА только отвлекающий маневр, посмотрим, что наразведывали натовские самолеты. Полетит на нас, наверное, уже скоро. Ребята в полной готовности", – писали в пабликах Крыма.

По версии пророссийских пропагандистов, дроновая атака "создавала шумовой фон и заставила системы ПВО работать на грани своих возможностей", чтобы разрядить боезапас. А уже после атаки БПЛА россияне якобы ожидают прилетов ракет ATACMS или украинских "Нептунов".

По другой их версии, "нынешняя атака направлена не против систем ПВО, из которых С-300 и С-400 обстреливают Украину", а "направлена на поражение стационарных объектов, таких как аэродромы, Крымский мост или крымские ТЭС".

Также интересно, что роспропагандисты, которые уже не помнят, что шапки горят именно на ворах, запретили приближаться к фрагментам БПЛА, потому что "они оборудованы таймер-детонаторами".

В свою очередь местные жители не только пожаловались на взрывы и "хлопки", но и сообщили о пожарных и машинах скорой помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, за последние два месяца в Крыму было поражено около 15 систем ПВО врага. С "хлопком" познакомились пусковые установки, пункты управления, радиолокационные средства наблюдения.

По мнению западных экспертов, если Украина победит Россию, решающим в этом станет именно Крым, находящийся сейчас под оккупацией врага. В настоящее время украинские силы успешно наносят удары по российскому вооружению на полуострове и атакуют Крымский мост, чтобы нарушить логистические пути оккупантов.

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