'Россияне имеют ограниченное пространство для маневра': Украина 'готовит почву' для ударов по Крыму − Business Insider

Западные эксперты считают, что даже если Украина победит Россию, решающим в этом М Крым, что находится под оккупацией врага. Сейчас украинские силы успешно наносят удары по российскому вооружению на полуострове и атакуют Крымский мост, чтобы нарушить логистические пути оккупантов.

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По данным Business Insider, успех Украины в Крыму стал бы серьезным ударом для российского диктатора Владимира Путина. В то же время, президент Владимир Зеленский ранее подчеркнул, что борьба за полуостров и Черное море будет играть ключевую роль в ближайшие месяцы.

Аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс отметил, что, нацелившись на полуостров, особенно на российские системы противовоздушной обороны, Украина "готовит почву" для будущих воздушных ударов по прибытии истребителей F-16.

"Крым уязвим. Россияне имеют относительно ограниченное пространство для маневра на полуострове. А Путину есть что терять как в политическом, так и в военном плане. Поэтому если ограниченное количество истребителей может оказать реальное влияние, то именно здесь и над Черным морем, которое становится полностью доступным после того, как будет решена проблема с ПВО в Крыму", – заявил Мертенс.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что Россия передислоцировала на полуостров свою самую современную систему противовоздушной обороны С-500.

Старший научный сотрудник программы "Европа, Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований Мария Снегова отметила, что "Россия не может позволить себе потерять Крым", поскольку это позволит Украине использовать "вопрос статуса Крыма как рычаг в будущих переговорах".

Эксперт по вопросам демократии Центра анализа европейской политики Элина Бекетова убеждена, что если Украина сможет восстановить контроль над Черным морем и вернуть полуостров или просто оказывать достаточное давление на эти территории, чтобы угрожать Путину, то это будет означать конец войны.

Научный сотрудник евразийской программы Института внешнеполитических исследований Ольга Хвостунова считает, что поражение России в Крыму было бы для нее не просто поражением, а унижением.

Как отмечает издание, за последние несколько недель Украина провела серию успешных атак на регион, уничтожив несколько российских батарей противовоздушной обороны и нанеся удар по аэродрому "Бельбек" вблизи Севастополя.

Элина Бекетова считает, что эти успехи стали возможны благодаря тщательной подготовке, системной работе, улучшенным возможностям сил обороны, а также спутниковой и воздушной разведке, предоставленной союзниками по НАТО.

Журналисты также подчеркивают, что Украина, потерявшая свой традиционный военно-морской флот во время аннексии Крыма, эффективно атакует Черноморский флот России с помощью морских беспилотников.

Эти атаки позволили Украине возобновить поставки зерна через Черное море, что критически важно для ее экономики, и заставили Черноморский флот России отвести свои корабли подальше от Севастополя.

Также отмечено, что уничтожение незаконного Крымского моста, соединяющего материковую часть России с восточным побережьем Крыма, стало бы "стратегической и символической победой Украины и серьезным ударом по Путину".

С начала полномасштабного вторжения России, Украина уже дважды проводила атаки на мост, но пока не удалось полностью уничтожить его. Ранее в этом году представители Главного управления разведки Украины сообщили Guardian, что Украина планирует провести третью атаку на мост до конца года, считая его разрушение "необходимым".

Появились признаки того, что Россия проявляет некоторые признаки тревоги из-за возможности еще одной атаки со стороны Украины. К примеру, на прошлой неделе Министерство обороны Великобритании сообщило об установлении Россией 8 барж на южной стороне моста для ограничения "углов подхода для украинских беспилотных транспортных средств".

Также Россия принимает меры по уменьшению своей зависимости от Крымского моста, включая строительство железной дороги из Ростова-на-Дону на юге России в Крым.

Как сообщает OBOZ.UA, агенты партизанского движения "Атеш" в Крыму обнаружили позицию зенитно-ракетного комплекса оккупантов в районе Крымского моста.

Ранее сообщалось, что в январе 2024 года украинские партизаны провели диверсию на железной дороге возле Первомайского в Тамбовской области. В мае в Стрелковой бухте оккупированного Севастополя "Атеш" обнаружил противолодочный корабль ВМФ России МПК-49 "Александровец", катера береговой охраны, а также усиленную активность оккупантов.

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