Агенты 'Атеш' обнаружили позицию ПЗРК оккупантов в районе Крымского моста и намекнули на хлопок. Фото

Агенты партизанского движения "Атеш" в Крыму обнаружили позицию зенитно-ракетного комплекса окупантов в районе Крымского моста. Теперь временный (по определению партизан) "Керченский мост" ожидает "бавовну".

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Этот объект россияне почему-то охраняют особенно тщательно. Но вскрытие всей системы противовоздушной обороны моста – вопросы времени, уверены в " Атеш".

"Постоянное наблюдение дает правильное понимание ситуации и позволит использовать найденные уязвимости в эшелонированной системе ПВО. Выявленная система ПЗРК в скором времени станет следующей целью высокоточных украинских ракет", - отметили партизаны и показали фото будущей цели.

"Мы будем вести систематическое наблюдение и будем продолжать передавать собранную информацию Силам обороны Украины для скорейшего и полного освобождения наших территорий", – пообещало движение.

"Атеш" (с турецкого это переводится как "Огонь") – военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России. Движение было создано украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате полномасштабного российского военного вторжения в Украину.

Есть доказательства, что атешовцы идут на военную службу РФ, чтобы "разрушать вражескую армию изнутри". Благодаря этому "Атеш" получает точные координаты тех или иных скоплений захватчиков.

Именно "Атеш" взял на себя ответственность за отравление в ноябре 2022 года в больницах Симферополя 30 российских захватчиков. Также это движение провело ряд подрывов коллаборантов и чиновников-россиян на территории оккупированной Херсонщины.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2024 года украинские партизаны провели диверсию на железной дороге возле Первомайского в Тамбовской области. В мае в Стрелковой бухте оккупированного Севастополя "Атеш" обнаружил противолодочный корабль ВМФ России МПК-49 "Александровец", катера береговой охраны, а также усиленную активность оккупантов.

А в июне представители движения зафиксировали вывоз из крымского Джанкой системы РЭБ "Борисоглебск" и разведали хаб переброски боеприпасов в Мариуполе.

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