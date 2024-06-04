'Разрушим врага изнутри': партизаны движения 'Атеш' вступили в ряды армии РФ. Видео

Партизаны движения сопротивления украинцев и крымских татар "Атеш" проникли во вражескую армию – они вступили на военную службу в одно из подразделений вооруженных сил России. По состоянию на вторник, 4 июня, агенты партизанского движения проходят подготовку в воинских частях окупантов.

Об этом "Атеш" сообщил в своем Telegram-канале. Украинские партизаны заявили, что будут разрушать вражескую армию изнутри.

В настоящее время агенты "Атеш" проходят подготовку на полигоне в Нижегородской области. Партизаны также показали видео учений.

Уже через пару месяцев украинские партизаны будут проводить подрывные операции во вражеских штабах и передавать информацию Силам обороны о расположении оккупационных войск в зоне боевых действий.

"Через несколько месяцев они будут реализовывать наши операции в штабах полков. А также будут передавать позиции российских войск в зоне боевых действий на оккупированных украинских территориях. Мы разрушим российскую армию изнутри!", – заявили партизаны.

Напомним, что военное партизанское движение "Атеш" было создано украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года. Партизаны действуют на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, уничтожают оккупантов и собирают разведданные для украинской армии. Само слово "Атеш" по-тюркски означает "Огонь".

Как сообщал OBOZ.UA:

Недавно агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" зафиксировали переброску военной техники российских захватчиков в оккупированном Крыму. С Джанкоя вывозили системы РЭБ "БорисоГлебск", но до фронта они не доедут, заверили партизаны.

Также агенты "Атеш" в конце мая провели разведку бухты в оккупированном Севастополе. Выяснилось, что на причале постоянно загружаются военные машины.

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