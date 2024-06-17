В Крыму за последние два месяца было поражено около 15 систем ПВО оккупантов. Инфографика

Во временно оккупированном россиянами украинском Крыму за последние два месяца было поражено около 15 систем противовоздушной обороны врага. С "бавовной" познакомились пусковые установки, пункты управления, средства радиолокационного наблюдения.

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Об этом в понедельник, 17 июня, сообщило Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Украины. На Telegram-канале ведомства "СтратКом ВСУ" появилась инфографика, которая отображает локации ударов по ПВО российской армии на оккупированном полуострове.

Общее количество отдельно пораженных систем ПВО – около 15.

"В частности, поражены дивизионы ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400. Уничтожены десятки пусковых установок указанных систем, более 15 радиолокационных станций, более десяти пунктов управления", – рассказали военные.

ВСУ продолжают уничтожать российских захватчиков и приближают день освобождения украинского Крыма, добавила пресс-служба.

Как сообщал OBOZ.UA, Керченский мост, незаконно построенный российскими оккупантами, будет обязательно уничтожен, уверен ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. По его мнению, скорее всего, Силы обороны применят комбинированную атаку.

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