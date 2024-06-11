Какой может быть успешная атака на Крымский мост: Гетман описал сценарий

Керченский мост, незаконно построенный российскими оккупантами, будет обязательно уничтожен, уверен ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. Скорее всего, Силы обороны применят комбинированную атаку.

Своим прогнозом эксперт поделился в интервью проекту OBOZ.Talk. По его мнению, сакральный для кремлевского диктатора Владимира Путина мост украинские защитники попробуют поразить одновременно разными способами.

"Для того чтобы подстраховаться, это будет атака и с воздуха, и атака с воды, и атака, я думаю, диверсионных групп. Я думаю, что если соединить все – так обычно делается, – то шансов у этого моста нет", – предположил майор запаса.

Он объяснил: перед активными действиями, например, наступательными действиями противника на Харьковщине, можно было увидеть определенные признаки. Гетьман видит признаки того, что для Крыма что-то готовится.

"Так же здесь наши действия тоже [заметно]. Хорошо это или плохо – скорее всего, хорошо. Прогнозируемо, что мы готовимся к деоккупации Крыма. Все эти наши действия – это признаки подготовки к, по меньшей мере, для десанта", – считает Гетьман.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– В июне страна-террорист Россия начала активно усиливать защиту незаконного Крымского моста. Агрессор пытается уберечь конструкцию от уничтожения и для этого стягивает туда дополнительные "заграждения" – баржи.

– Партизаны "Атеш" также указали, что во временно оккупированном Крыму российские военнослужащие усиливают противовоздушную оборону и защиту своего моста.

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