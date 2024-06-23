"Окна чуть не вылетели": оккупанты заявили об ударах по Севастополю ракетами ATACMS, вспыхнул пожар. Видео

Около полудня 23 июня во временно оккупированном Севастополе произошла "бавовна". Оккупанты пожаловались на атаку по городу ракетами ATACMS и сообщили о работе российской ПВО, а очевидцы заявили о прилете и последующем пожаре в районе Севастопольской бухты

Также захватчики вынуждены были остановить движение по Крымскому мосту. О взрывах сообщают местные крымские паблики.

Сначала они сообщили о том, что "движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто": соответствующее сообщение появилось в 12:16.

Одновременно с этим появились панические сообщения о взрывах в городе.

"Севастополь, громко! В городе работает ПВО! Примите меры безопасности, отойдите от окон!", "Окна чуть не вылетели. Очень громко", "Работа ПВО, бухта Казачья, Севастополь", "Район Молочной балки. Была сирена в в/ч, после этого очень громкие хлопки, земля трясётся", "На Астана кесаево очень громко!" – вели крымские паблики хронологию "бавовны".

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Оккупанты заявили об ударах ракетами ATACMS, работу российской ПВО подтвердил и гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев.

Примерно спустя полчаса после первых сообщений о взрывах он заявил о завершении атаки и о том, что российская ПВО якобы сбила пять ракет. Также гауляйтер сообщил о якобы падении обломков "в прибрежной зоне".

По версии Развожаева, ранения получили 14 человек, из них двое детей.

Он также заявил, что в Севастополе после атаки "горит лес" – что несколько выбилось из ряда его обычных объяснений дыма над городом "горящей травой".

Тем временем "Крымский ветер" писал, что о сильных взрывах днем 23 июня сообщали подписчики из Севастополя и Балаклавы, также крымчане отмечали работу ПВО оккупантов в районе Евпатории, Сак, Бахчисарая и Инкермана.

И отработали оккупанты, вероятно, не так хорошо, как пытаются доказать.

"Похоже, есть прилет в районе Севастопольской бухты... Слышна детонация в районе Казачьей бухты, где базируется 810-я бригада морской пехоты ЧФ РФ", – писал "Крымский ветер".

Да и пострадавшие, о которых говорил Развожаев, по данным канала, "благодарить" должны исключительно оккупантов.

"Подписчики сообщают, что росПВО сбила ракету возле пляжа Учкуевка. Также был сход боеприпасов. Основная часть в море, один снаряд попал на пляж, возле людей", – пишет "Крымский ветер.

По версии гауляйтера Севастополя, в районе Учкуевки ранения получили 12 человек, включая двух детей.

В 12:36 захватчики заявили о возобновлении движения на Крымском мосту. Но уже в 13:18 мост снова перекрыли, а в Бельбеке россияне подняли в воздух истребители.

Напомним, накануне, 22 июня, в оккупированном Крыму пожаловались на атаку дронов. Так называемый губернатор Михаил Развожаев около 07:00 заявил, что Севастополь "прямо сейчас" атаковали по меньшей мере четыре БПЛА.

Он утверждал, что в районе Монастырского шоссе "в результате падения осколков" вспыхнула трава. Никто из людей якобы не пострадал и повреждений нет.

Громко в Севастополе было и в начале суток 22 июня. Тогда оккупанты также заявили о массированной атаке БПЛА, в то же время они заверили, что все сбивают.