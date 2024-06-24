Второй удар по космической инфраструктуре РФ в Крыму: стало известно, что поразили ВСУ под Евпаторией. Фото

В понедельник, 24 июня, ВСУ нанесли удар по российскому центру далекой космической связи НИП-16, который находится во временно оккупированном Крыму под Евпаторией в поселке Витино. Россияне его использовали для управления спутниками, а также сбора информации.

Видео дня

О поражении космического пункта Путина стало известно благодаря видео, обнародованными местными жителями. Они жаловались на мощные взрывы, а также сняли масштабный пожар.

Наличие очагов огня именно на территории центра космической связи РФ показал и спутниковый мониторинг пожаров от NASA.

Пожар на территории НИП-16 вспыхнул после атаки ATACMS. Зарубежные СМИ предположили, что российский центр космической связи поразили именно этой тактической баллистической ракетой.

Однако, чем именно был нанесен удар по враждебной цели, пока неизвестно.

Военный портал Defense Express привел список возможных средств поражения: это могли быть дроны, крылатые или баллистические ракеты. Также мог быть даже удар с морского дрона Sea Baby с аналогом "Града", ведь этот центр находится всего в 2 км от береговой линии.

При этом очевидно одно – нанесен серьезный ущерб космической военной отрасли РФ. Ведь этот центр дальней космической связи является достаточно уникальным объектом для РФ.

Он известен как 40-й отдельный командно-измерительный комплекс НИП-16, в/ч 81415.

До оккупации Крыма там размещался Национальный центр управления и испытаний космических средств. С 2014 года Россия передала комплекс войскам воздушно-космической обороны и начала его модернизацию.

По состоянию на 2017 центр получил 10 новых комплексов и модернизация продолжалась, при этом только на реконструкцию одного радиотелескопа РФ планировала потратить около 28 млн долларов.

Следует отметить, что это не первый удачный удар по космическим объектам России во временно оккупированном Крыму. В конце мая четырьмя ATACMS были поражены центр космической связи под Алуштой.

А на Центр далекой космической связи под Евпаторией уже "прилетало" от ВСУ в декабре прошлого года. Тогда была повреждена антенна спутниковой связи.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 23 июня во временно оккупированном Крыму раздалась серия взрывов, в Евпаторийском и Сакском районах вспыхнул пожар в воинских частях. Также прилет пришелся по радару в населенном пункте Витино Сакского района.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!