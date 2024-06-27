Площадь пожара на мысе Чауда в Крыму, откуда оккупанты запускали "Шахеды", выросла в несколько раз. Спутниковые фото

Во временно оккупированном Крыму на военном полигоне россиян на мысе Чауда выгорела значительная территория. Площадь пожара 26 июня (по сравнению с 25-м) выросла в несколько раз.

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Именно с мыса Чауда российские захватчики многократно запускали по нашей территории дроны-камикадзе типа "Шахед". Новыми спутниковыми фото, сделанными компанией Planet Labs, поделился проект "Крым.Реалии".

Сравнение кадров за 25 и 26 июня говорит о том, что пожар продолжал распространяться. Пламя дошло до строений на территории войсковой части.

На мысе Чауда, напомним, находятся позиции береговой и противовоздушной обороны государства-агрессора России.

Пожар в этом районе спутники зафиксировали еще утром 25 июня. О причинах информации не было. Возгорание подтверждал также сайт мониторинга пожаров NASA.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты и их приспешники полностью разрушили Херсонес Таврический во временно захваченном Севастополе. Этот исторический античный комплекс когда-то был признан объектом мирового наследия ЮНЕСКО.

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