Оккупанты полностью уничтожили 'Херсонес Таврический' в Крыму: на его месте построили новострой

Российские оккупанты и их приспешники полностью разрушили Херсонес Таврический во временно захваченном Севастополе. Этот исторический античный комплекс когда-то был признан объектом мирового наследия ЮНЕСКО.

Видео дня

Об этом сообщила старшая научная работница Института археологии НАН Украины Эвелина Кравченко. Она подчеркнула, что российские военные не только уничтожили уникальные архитектурные памятники, но и установили на их месте новые здания, включая амфитеатр, который стал причиной нагрузки на оригинальные структуры.

В период с 2015 по 2016 годы строители загородили археологические остатки башен, стен и колонн смотровыми площадками, а на месте древней цитадели приступили к строительству археологического парка "Новый Херсонес".

Дополнительно значительная часть найденных артефактов, таких как фрески, посуда, предметы быта и иконы, была вывезена в Россию, что еще больше подорвало историческую ценность места.

"Россияне ничего не понимали в геологической ситуации на этом месте, поэтому начали снимать почву на территории обычными экскаваторами. Каким-то образом они раскопали там старый источник, поэтому все залило", – рассказала Кравченко.

В настоящее время на территории бывших археологических остатков возведен практически новый город. Кроме этого, на месте бывшего городища россияне построили Собор святого Владимира, который был освящен Московским патриархатом.

Стоит отметить, что античный город Херсонес Таврический, который переводится как "город Бога солнца Хора", расположен на Геракловском полуострове в Крыму и является самым большим памятником Византии в мире. Этот исторический комплекс существовал в течение 900 лет до создания Восточной Римской империи. Он был построен в VI в. до н. е.

В июне 2013 года Херсонес Таврический был внесен в Список мирового наследия ЮНЕСКО, но после оккупации Крыма Россией содержание его исторической целостности стало почти невозможным.

Ранее стало известно, что в Крыму военные строители оккупационной армии строят новый амфитеатр на территории "Херсонеса Таврического". В то же время этим строительством захватчики разрушают культурный ландшафт древнего города-государства, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Севастополе россияне прокладывают траншею из-за недавно обнаруженных захоронений 2 века нашей эры неподалеку от руин Херсонеса. 10 апреля объект археологического наследия уже был частично разрушен тяжелой техникой, ему грозит полное уничтожение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!