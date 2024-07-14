Минус 17 объектов: ВСУ провели новый мощный "сезон бавовны" для оккупантов

Силы обороны Украины в течение двух последних недель (с 1 по 14 июля) поразили на временно захваченных войсками РФ территориях не менее 17 баз и штабов оккупантов. Кроме того, у врага "отминусованы" склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

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Результат "демилитаризации" вражеских войск за 14 дней подсчитали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами". Всего было уничтожено четыре склада БК, пять складов ГСМ и восемь баз/КП/штабов.

Также зафиксировано попадание в пороховой завод и поражение системы космической разведки.

Так, на территории Украины россияне теряли свои объекты на Донетчине, Луганщине, Запорожье, а больше всего – на территории РФ:

– Макеевка – попадание в базирование;

– Севастополь – минус БК и попадание в базирование;

– Донецк – минус БК;

– Курск – попадание в базирование;

– Каховский район – попадание в базирование;

– Приморско-Ахтарск, Краснодарский край – попадание в базирование, минус ГСМ и БК;

– Воронежская область – минус БК;

– Мелитополь – попадания в базирование;

– Мариуполь, Донетчина – попадание в базирование;

– Горловка, Донетчина – минус КП;

– Тамбов – попадание в пороховой завод;

– Ставропольский край – поражение системы космической разведки;

– Павловское, Краснодарский край – минус нефтебаза

– Ростовская область – попадание в нефтебазу;

– Ленинградское, Краснодарский край – попадание в нефтебазу;

– Цымлянск, Ростовская область – попадание в нефтебазу.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 июля Силы обороны уничтожили или ранили 1320 российских оккупантов. Кроме того, враг потерял семь танков, 32 боевые бронированные машины, 46 артиллерийских систем, средство ПВО, 39 БПЛА оперативно-тактического уровня, 77 автомобилей и десять единиц специальной техники.