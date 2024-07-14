ВСУ обезвредили 1320 оккупантов и 32 вражеских ББМ за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки отминусовали в боях по меньшей мере 1320 российских оккупантов. Так, за время полномасштабной войны войска РФ понесли уже 559 090 безвозвратных и санитарных потерь в живой силе.

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Накануне наши воины тоже уничтожили 212 единиц военной техники и вооружения врага. Об этом 14 июля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме большого количества личного состава захватнического войска, бойцы обезвредили 46 его артиллерийских систем (всего 15 262), 32 боевых бронированных машин (15 811), семь танков (8206), одно средство ПВО (890).

Воины сбили еще 39 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 12 108), сожгли 77 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 20 538), десять – спецтехники (2566) оккупантов.

С начала полномасштабной войны ВСУ также уничтожили 2397 крылатых ракет, 1119 РСЗО, 361 самолет, 326 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным британской разведки, среднесуточные потери армии РФ в Украине в мае и июне выросли до рекордных 1262 и 1163 убитыми и ранеными соответственно. Это стало самыми высокими показателями за все время полномасштабной войны.

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