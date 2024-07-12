Потери России в войне против Украины растут: разведка Британии оценила цифры за последние месяцы

Среднесуточные потери российских войск убитыми и ранеными в Украине в мае и июне выросли до рекордных 1262 и 1163 человек соответственно, что является самыми высокими показателями за все время конфликта. Этот рост потерь связан с открытием нового фронта в Харьковской области.

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Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. По оценкам британского министерства, Россия, вероятно, потеряла более 70 000 солдат убитыми и ранеными за последние два месяца.

Рост потерь отражает тот факт, что Россия открыла новый фронт в Харьковской области, при этом поддерживая прежнюю интенсивность наступательных операций в других частях фронта. Хотя этот новый стратегический подход повысил давление на украинские силы, эффективная украинская оборона и неспособность российской стороны адекватно подготовить тактические аспекты, ограничивают возможность России добиться значительных успехов на фронте, несмотря на попытки расширить линию фронта в новых направлениях.

По данным британской разведки, ожидается, что уровень потерь российских войск в среднем будет превышать 1000 человек ежедневно в течение следующих двух месяцев, поскольку Россия будет продолжать активно давить на украинские позиции путем массированных ударов.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки силы обороны Украины "денацифицировали" на фронте 1030 российских оккупантов. Так, за весь период полномасштабной войны потери России убитыми и ранеными достигли уже 556 650 человек.

Ранее сообщалось, что украинские защитники отомстили российским оккупантам за обстрел детской больницы "Охматдет". Дроны наших пограничников на Волчанском направлении попали прямо во вражеский танк.