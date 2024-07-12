Минус 1030 окупантов и более 200 единиц военной техники: Генштаб обновил статистику потерь России в войне

За прошедшие сутки силы обороны Украины "денацифицировали" на фронте 1030 российских оккупантов. Так, за весь период полномасштабной войны потери России убитыми и ранеными уже достигли 556 650 лиц.

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Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ утром 12 июля. Отмечается, что украинские защитники "демилитаризовали" десятки единиц военной техники врага.

В частности, уничтожены и повреждены 9 танков, 23 боевых бронированных машины, 48 артиллерийских систем, 2 системы ПВО, 26 БПЛА оперативно-тактического уровня, 5 крылатых ракет, 84 автомобильной техники и автоцистерн и 8 единиц специальной техники.

Напомним, командующий НГУ Александр Пивненко показал, как украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов на нашей земле. Вражеские цели ликвидировали на Херсонском и Запорожском направлениях. Среди них были русские склады с боеприпасами, укрытия с личным составом, военные грузовики и штурмовики-мотоциклисты.

Также операторы ударных БПЛА подразделения "Острые Картузы" уничтожили на Харьковщине тыловые позиции оккупантов. Бойцы преодолели вражеский РЭБ и нанесли существенные потери врагу: уничтожили "буханку" противника и полевой состав БК.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские спецназовцы сбросами с дронов уничтожили 15 лодок, которыми пользовались россияне на Херсонском направлении. Ощутимые потери российским захватчикам на Херсонщине нанесли операторы БПЛА 73-го морского центра ССО.

– Украинские защитники отомстили российским оккупантам за обстрел детской больницы "Охматдет". Дроны наших пограничников на Волчанском направлении попали прямо во вражеский танк.