Работали дроны: воины ССО уничтожили 15 лодок оккупантов в Херсонской области. Видео

Украинские спецназовцы снизили возможности оккупантов передвигаться по Днепру. Они обнаружили 15 лодок, которыми пользовались россияне на Херсонском направлении.

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Все они были уничтожены сбросами с дронов. Об этом сообщили в Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Ощутимые потери российским захватчикам на Херсонщине нанесли операторы БпЛА 73 морского центра ССО.

"Во время ведения разведки наши воины обнаружили 15 российских лодок разного типа. По вражеским плавсредствам отработали дроны с системой сброса. Ни одна из них больше не перевезет российских военных", – заверили защитники.

Они также показали процесс уничтожения лодок, которыми пользовались оккупанты, на видео.

Напомним, за прошедшие сутки, 9 июля, украинские воины на линии фронта отминусовали 1100 оккупантов и 36 артсистем. Всего же враг потерял 175 единиц военной техники и вооружений.

Общие потери захватчиков в живой силе к утру 10 июля достигли 554 510 человек.