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Работали дроны: воины ССО уничтожили 15 лодок оккупантов в Херсонской области. Видео

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
108
Работали дроны: воины ССО уничтожили 15 лодок оккупантов в Херсонской области. Видео

Украинские спецназовцы снизили возможности оккупантов передвигаться по Днепру. Они обнаружили 15 лодок, которыми пользовались россияне на Херсонском направлении.

Видео дня

Все они были уничтожены сбросами с дронов. Об этом сообщили в Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Ощутимые потери российским захватчикам на Херсонщине нанесли операторы БпЛА 73 морского центра ССО.

Работали дроны: воины ССО уничтожили 15 лодок оккупантов в Херсонской области. Видео
Работали дроны: воины ССО уничтожили 15 лодок оккупантов в Херсонской области. Видео

"Во время ведения разведки наши воины обнаружили 15 российских лодок разного типа. По вражеским плавсредствам отработали дроны с системой сброса. Ни одна из них больше не перевезет российских военных", – заверили защитники.

Они также показали процесс уничтожения лодок, которыми пользовались оккупанты, на видео.

Работали дроны: воины ССО уничтожили 15 лодок оккупантов в Херсонской области. Видео

Напомним, за прошедшие сутки, 9 июля, украинские воины на линии фронта отминусовали 1100 оккупантов и 36 артсистем. Всего же враг потерял 175 единиц военной техники и вооружений.

Общие потери захватчиков в живой силе к утру 10 июля достигли 554 510 человек.

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