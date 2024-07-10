Минус 1100 оккупантов и 36 артсистем за сутки: Генштаб обновил данные о потерях врага

Силы обороны Украины во время боев и огневых задач за прошедшие сутки обезвредили 175 единиц вооружения и военной техники ВС РФ. Также на "груз 200/300" поделили примерно 1100 оккупантов.

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В целом же с начала полномасштабной войны защитники обезвредили по меньшей мере 554 510 военных преступников. О новых потерях врага рассказал Генеральный штаб ВСУ 10 июля.

Так, накануне защитники сбили 51 российский беспилотник оперативно-тактического уровня (всего 11 973).

Отминусовано 36 артиллерийских систем (всех 15 051), 11 боевых бронированных машин (15 715), два танка (8180), три средства ПВО 883) оккупантов.

Кроме этого, "демилитаризовано" еще 57 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 20 269), 15 – спецтехники (2531) захватчиков.

За время от полномасштабного вторжения агрессор потерял на украинской земле, в небе и море 1115 РСЗО, 361 самолет, 326 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку.

Как сообщал OBOZ.UA, в Нацгвардии отчитались об ударах по оккупантах и показали видео "бавовны" на Херсонском и Запорожском направлениях. За неделю бойцы уничтожили бронетехнику, ЗРК, средства РЭБ врага и не только.

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