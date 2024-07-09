У врага минус бронетехника, ЗРК и РЭБ: в Нацгвардии отчитались об ударах по оккупантам и показали видео 'бавовны'

Бойцы Национальной гвардии в течение недели нанесли мощное огневое поражение оккупантам на юге. Только аэроразведчики обезвредили несколько десятков единиц военной техники, ряд наблюдательных пунктов и средств РЭБ врага.

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Некоторые моменты "бавовны" попали на видео. Подборку кадров работы защитников опубликовал командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко.

"Юг. За прошедшую неделю подразделениями аэроразведки 11-й бригады НГУ на Херсонском и Запорожском направлениях произведено 238 огневых поражений врага и его боевых позиций", – отметил он.

На кадрах украинцам показали удары, в том числе дронами, по российской военной технике и оборудованию, что помогало оккупантам вести боевые действия. Также воины били по местам, где прятались захватчики. Поэтому агрессор понес потери и в живой силе.

Среди результатов точной работы уничтожения:

– 26 наблюдательных постов;

– девять единиц автобронетехники;

– один БМ-21 "Град";

– одно месторасположение ЗРК "Стрела-10";

– две станции РЭБ;

– один ББМ "Тайфун-К";

– один миномет;

– два плавучих средства;

– 10 антенн связи;

– четыре здания с личным составом ВС РФ

– семь БПЛА.

"Работаем ради победы!" – добавил командующий НГУ.

Как сообщал OBOZ.UA, на линии столкновения в Харьковской области образовалось целое кладбище российской военной техники, с тех пор как там появился батальон ударных беспилотных авиационных систем "Птицы Мадяра". Бойцы показали, как десятками выжигают вражеские танки, БТРы, квадроциклы и другие машины.

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