'Птицы Мадяра' устроили кладбище техники оккупантов в Харьковской области. Видео

На линии столкновения в Харьковской области образовалось целое кладбище российской военной техники, когда там появился батальон ударных беспилотных авиационных систем "Птицы Мадяра". Бойцы десятками выжигают вражеские танки, БТРы, квадроциклы и другие машины.

Видео дня

Видео с "анклавчиком сожженной техники" показал в Telegram комбат 414 ОПУБАС Морской пехоты "Птицы Мадяра" Роберт Бровди с позывным "Мадяр". Он отметил, что в указанную местность россияне стащили множество своих машин, но наши пилоты будут уничтожать, сколько нужно – "тысячу, значит тысячу".

"Когда нечего "двинуть", иногда можно сюда прилетать, здесь всегда можно найти что-нибудь свеженькое", – отметил автор видео.

"Таких анклавов у нас штук 5-6", – добавил военный.

Напомним, в ГУР показали, как украинские разведчики за прошедшие сутки поразили логистический центр российских войск с оборудованием для техники и БК. Также защитники сожгли вражескую станцию установки помех "Житель". Потери оккупанты понесли на временно захваченной территории Донбасса.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Бойцы ГУР "охотились" на несколько российских комплексов наблюдения и разведки, ретранслятор связи и электроподстанцию, пункт размещения вражеской автомобильной техники и полевые укрытия захватчиков.

– Украинские пограничники бок о бок с собратьями из других родов и видов войск Сил обороны нанесли удары по врагу на Волчанском направлении.