'Призраки' ГУР нанесли удар по пункту размещения автомобильной техники оккупантов. Видео

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины продолжают наносить урон российским оккупантам на фронте. На днях в "демилитаризации" захватчиков отличились операторы fpv-дронов подразделения Ghost.

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Они "охотились" на несколько российских комплексов наблюдения и разведки, ретранслятор связи и электроподстанцию, пункт размещения вражеской автомобильной техники и полевые укрытия захватчиков. Видео боевой работы показали в ГУР.

"Ослепили" оккупантов ― "призраки" ГУР на фронте уничтожают вражеские комплексы для разведки. На видео ― очередная серия успешных fpv-ударов по целям российских оккупантов, совершенных операторами подразделения ГУР МО Украины "Ghost", – говорится в сообщении.

В целом операторы этого подразделения уничтожили или повредили несколько российских комплексов наблюдения и разведки, в том числе "Муром-П", систему РЭБ "Стриж", ретранслятор связи и электроподстанцию, снабжавшую захватчиков электроэнергией.

Кроме того, они доставили "бавовну" в полевые укрытия россиян. А на одном из направлений операторы БпЛА обнаружили вражеский пункт размещения автомобильной техники оккупантов: точными ударами техника была уничтожена.

Напомним, накануне, 5 июля, общие потери российских захватчиков составили 1260 человек. Также Силы обороны обезвредили 11 танков, 18 боевых бронированных машин, 66 артиллерийских систем, 58 БПЛА ОТР, девять ракет, 76 автомобилей и шесть единиц специальной техники.

За сутки украинская авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили две артсистемы, склад боеприпасов, станцию РЭБ, шесть районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект оккупантов, отмечено в утренней сводке Генштаба.