Минус 1260 оккупантов и 244 единицы техники: Генштаб обновил статистику потерь России в войне

За прошедшие сутки Силы обороны проредили ряды оккупантов на поле боя на 1260 лиц. Так, общая численность потерь врага убитыми и ранеными за весь период полномасштабной войны в Украине достигла 549 840 захватчиков.

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Обновленную статистику опубликовали в Facebook Генеральный штаб ВСУ. На утро 6 июля враг тоже не досчитался 244 единиц техники.

В частности, наши бойцы превратили в металлолом 11 танков, 66 артиллерийских систем и 18 боевых бронированных машин. Также Силы обороны демилитаризовали 58 БПЛА оперативно-тактического уровня, 9 крылатых ракет, 76 единиц автомобильной техники и 6 специальной.

Напомним, украинские десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили российских оккупантов, пытавшихся прорвать оборону на Торецком направлении. Один танковый экипаж разбил спрятавшуюся в доме штурмовую группу ЧВК "Ветераны", мгновенно ликвидировав 10 захватчиков.

Также 5 июля украинские военные нанесли удар российским оккупантам в районе временно оккупированной Новой Каховки Херсонской области. Целью атаки шести ударных дронов стал пункт управления 66 бригады управления ВС РФ. Удар оказался результативным: уничтожена станция тропосферной связи и электропитательная станция, есть раненые среди захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Нацгвардии показали, как отразили вражеский штурм под Тернами. Защитники нанесли точные удары по российской технике, а затем с помощью сбросов с дронов отработали по пытавшимся сбежать оккупантам.

– Украинские разведчики за сутки 2-3 июля уничтожили более десятка единиц автомобильной и бронированной техники захватчиков. Вражескую технику удалось уничтожить с помощью FPV-дронов.

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