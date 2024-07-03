Под ударом вражеская логистика: воины ГУР за сутки испепелили более десятка единиц техники оккупантов. Видео

Украинские военные продолжают активно уничтожать оккупантов и их логистику на нашей земле. Украинские разведчики за сутки уничтожили более десятка единиц автомобильной и бронированной техники захватчиков.

Видео дня

Видео уничтожения логистики оккупантов было опубликовано в Telegram-канале Главного управления разведки МО Украины. Вражескую технику удалось уничтожить с помощью FPV-дронов.

Операцию провели бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9".

"Результативная работа по уничтожению логистики российских захватчиков с помощью fpv-дронов продолжается!" – пишут в разведке.

Ранее воины 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского продемонстрировали точную работу артиллерийской разведки. Вражеские цели морпехи обнаруживают с помощью разведывательного беспилотника H10 Poseidon.

Напомним, что Государственная пограничная служба Украины показала, как ее сотрудники пополняют статистику потерь врага на передовой. Удары по ВС РФ наши защитники наносили из короткоствольной 105-мм гаубицы М101.

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