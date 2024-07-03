'Залетаем за шиворот врагу и наводим нужный калибр': защитники Украины показали, как работают по оккупантам. Видео

Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского продемонстрировали точную работу артиллерийской разведки. Вражеские целые морпехи обнаруживают с помощью разведывательного беспилотника H10 Poseidon.

Видео дня

Видео боевой работы было опубликовано в Telegram-канале 36-й ОБрМП. "Залетаем за ворот врагу и приводим нужный калибр, от которого оккупант точно получает незабываемые впечатления. Филигранная работа батареи артиллерийской разведки морпехов-белинковцев", – говорится в публикации.

Воины бригады рассказали, что БПЛА "Посейдон" способен залетать на территорию российских окупантов.

"Сегодня работал Посейдон, наш самолетик, который залетает очень далеко, даже на территорию врага. Основная задача этого самолетика - это разведка, каждый вылет это менее десятка вражеской техники. Личного состава у врага очень много", - сказал морпех 36-й ОБРМП .

По его словам, разведчики работают в основном ночью, когда врага лучше обнаруживать по тепловым сигнатурам – следам работы вражеской техники, в частности, артиллерии, орудий.

"После выстрела остается тепловая сигнатура, по ней мы обнаруживаем, где находится, потом передаем уже в артиллерию и проходит поражение. Наибольшие поражения – это была корректура авиаудара, там, где было более ста человек личного состава, техника в ангаре. как она заезжала в ангар и затем был совершен авиаудар", – рассказал защитник.

По его словам, воин подразделения очень мотивирован:

"Ребята у меня самые лучшие, готовы работать 24/7, очень мотивированные, никто домой не хочет, все хотят домой только после победы".

H10 Poseidon – разведывательный БПЛА Swarmly, оснащенный двумя камерами с 40-кратным зумом с защищенными каналами связи, вертикальной системой взлета и посадки.

Имеет монококковый планер высокого крыла с электродвигателем и толкающим винтом, а также четырьмя стационарно установленными электродвигателями VTOL и пропеллерами.