Россия потеряла 1180 оккупантов и 16 танков за сутки – Генштаб

Накануне, 2 июля, украинские воины продолжали "денацификацию" российских оккупационных войск на территории Украины. За сутки потери государства-агрессора в живой силе составили 1180 оккупантов убитыми и ранеными.

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Также уничтожены 196 единиц вражеской военной техники и вооружения. Обновленные данные по потерям России в войне обнародовали в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Вместе с "денацифицированными" накануне 1180 оккупантами общие потери России в живой силе к утру 3 июля составили около 546 270 человек убитыми и ранеными.

Кроме того, накануне россияне потеряли 16 танков (в общей сложности их уничтожено уже 8 123), 17 боевых бронированных машин (вместе 15 583), 57 артиллерийских систем (всего 14 712), одну РСЗО (1115) и два средства ПВО (876).

Самолетов и вертолетов вражеской армии 2 июля украинские воины не сбивали: их по-прежнему уничтожено 360 и 326 соответственно. А вот БПЛА оперативно-тактического уровня у захватчиков стало меньше на 27 единиц (в общей сложности уничтожено 11 668), сбита и одна крылатая ракета врага (2336).

Неизменным осталось количество уничтоженных российских кораблей и катеров (28), как и раньше, россияне за время полномасштабного вторжения потеряли одну подлодку.

При этом защитники испепелили 63 вражеских автомобилей и автоцистерн (19 850) и "демилитаризовали" 12 единиц специальной техники (2 464).

Напомним, ранее командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук заявил, что 1 июля украинские пилоты нанесли сокрушительный удар по складу боеприпасов в Крыму. Он сыронизировал, что сделали они это на самолетах, которые российские пропагандисты "уничтожили" уже по несколько раз.

Олещук не уточнил деталей относительно пораженного склада, однако, вероятно, речь идет о месте, где оккупанты держали иранские дроны-камикадзе, в результате чего была уничтожена почти сотня "Шахедов".