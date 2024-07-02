Уничтожена почти сотня 'Шахедов': всплыли данные о последствиях удара по Крыму 1 июля. Фото

Вечерня "бавовна" 1 июля во временно оккупированном Крыму уничтожила около сотни российских дронов-камикадзе типа Shahed-136. Они находились на военном объекте россиян возле мыса Фиолент.

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О потерях захватчиков сообщил Telegram-канал "Досье Шпиона". Там опубликовали фото с последствиями поражения.

Отмечается, что по в тот вечер ракеты ударили по объекту Черноморского флота РФ, расположенном в Балаклавском районе Севастополя.

"Удар нанесен с применением крылатых ракет неустановленного типа. Целью был склад с БПЛА Shahed-136/"Герань-2", – говорится в публикации канала, который, вероятно, ведет сотрудник одной из спецслужб.

По его данным, ориентировочное количество уничтоженных дронов – 90 единиц. Информация о потерях среди личного состава ЧФ РФ пока отсутствует.

Напомним, что 1 июля громкие взрывы раздавались в Севастополе и близлежащих районах, сообщалось о якобы работе российской ПВО от мыса Фиолент, Караньских высот и Сапун-горы. После вечерних взрывов долгое время продолжался пожар в районе воинской части в Балаклаве.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 апреля в рамках спецоперации ГУР и СБУ был поражен завод по сбору "Шахедов" в особой экономической зоне "Алабуга" (Республика Татарстан, РФ). В результате попадания дронов украинского производства предприятию были нанесены значительные повреждения.

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