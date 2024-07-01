В оккупированном Крыму раздались взрывы: сообщают о прилете под Севастополем. Фото и видео

В районе Севастополя во временно оккупированном Крыму вечером в понедельник, 1 июля, слышали серию взрывов. Позже в сети появились фотографии дыма и информация о возможном прилете.

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Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил о пусках ПВО противника около 18:50. В небе местные жители видели инверсионные следы, характерные для зенитных ракет.

Взрывы в Севастополе были очень громкими. Подписчики "Крымского ветра" предполагали, что противовоздушная оборона государства-агрессора могла работать из районов мыса Фиолент, Караньских высот, Сапун-горы.

Чуть позже в небе появился черный дым. По неподтвержденной информации, прилететь могло где-то около войсковой части оккупантов в районе села Флотское.

"У них позиция на Караньских высотах", – написал "Крымский ветер". Якобы там могла стоять техника ПВО россиян. "Похоже, собой и отбила атаку", – пошутил автор Telegram-канала.

Подтвердить потери ВС РФ пока что невозможно, данные уточняются.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее партизаны "Атеш" нашли месторасположения вражеской установки ЗРК "Тор М2КМ" в западной части Севастополя (микрорайон Летчики). Свою технику военнослужащие подразделения ПВО противника поставили у береговой линии недалеко от пляжа.

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