Агенты "Атеш" обнаружили ПВО оккупантов над пляжем в Севастополе. Фото

Во временно оккупированном Крыму украинские партизаны нашли месторасположения вражеской установки ЗРК "Тор М2КМ" в Севастополе. Свою технику военнослужащие подразделения ПВО противника поставили у береговой линии на возвышении недалеко от пляжа.

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Фотографиями и подробностями в понедельник, 1 июля, поделился Telegram-канал "Атеш". Авторы поста сделали россиянам прозрачный намек: "Обратный отсчет жизни "незаконной конструкции" начался".

"На этот раз р*шисты выбрали очередное "идеальное" место для размещения своего зенитно-ракетного комплекса. Его разместили прямо над пляжем, вновь ставя под угрозу местное население. Скорее всего, это одна из последних фотографий этого комплекса", – написали представители движения сопротивления.

В "Атеш" подчеркнули: Силы обороны Украины планомерно поражают радиолокационные станции и ЗРК противника на юге, "высвобождая своеобразный коридор к Крымскому мосту".

Партизаны призвали жителей ВОТ, которым надоело терпеть оккупантов, делиться ценной информацией с координатором "Атеш".

Как ранее сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты и их приспешники полностью разрушили Херсонес Таврический во временно захваченном Севастополе. Этот исторический античный комплекс когда-то был признан объектом мирового наследия ЮНЕСКО.

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