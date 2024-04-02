Это была операция ГУР: в Татарстане дроны украинского производства поразили завод, где собирали 'Шахеды'

Взрывы в Татарстане 2 апреля явились результатом операции Главного управления разведки. Дронами украинского производства был поражен завод по сборке дронов-камикадзе "Шахед".

Об этом OBOZ.UA рассказали источники в разведке. По данным наших источников, следствием атаки стали значительные повреждения предприятия.

"В результате поражения дронами украинского производства завода по сборке "Шахедов" в Татарстане предприятию были нанесены значительные повреждения", – отметил наш собеседник.

Операцию проводило ГУР МОУ.

Напомним, утром 2 апреля российские СМИ сообщили, что в российском Татарстане прогремели взрывы. Неизвестные дроны атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске.

По информации пропагандистов, произошла атака дронов на нефтеперерабатывающий завод "Елаз-Нефтепродукт" в Нижнекамске. В 2022 года он был пятым в рейтинге крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны с объемом переработки 16,2 миллиона тонн нефти в год.

Также под ударом оказалось предприятие в экономической зоне "Алабуга", где собирали иранские ударные дроны с 2023 года. Сначала для сборки использовались иранские комплектующие, постепенно россияне планировали выйти на "закрытый цикл". Работать на предприятие местных и выходцев из Центральной Азии привлекали сравнительно высокими зарплатами: минимальное предложение "Алабуги" более чем в 2,5 раза превышало среднюю зарплату в Узбекистане.

Местные власти об этом ударе заявили как об "атаке на общежитие". Сообщалось также о пострадавших.

По версии россиян, НПЗ в Татарстане атаковал украинский дрон UJ-22 Airborne, разработанный компанией Ukrjet. Утверждают, что он переносит не менее 20 кг взрывчатки, размах крыльев БПЛА составляет 4,6 метра. При этом максимальную дальность полета дрона россияне указывают до 800 км, в то время как минимальное расстояние от границы Украины до Елабуги превышает 1100 км, а до Нижнекамска – более 1200 км.