Украинские пилоты нанесли сокрушительный удар по складу боеприпасов в Крыму, – Олещук

Украинская авиация, которую уже несколько раз полностью "уничтожили" российские пропагандисты, продолжает выполнять боевые задачи. В частности, украинские пилоты нанесли сокрушительный удар по складу боеприпасов в Крыму 1 июля.

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Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук. Он поблагодарил защитников за блестящую работу.

"В очередной раз "уничтоженные" вражеской пропагандой украинские самолеты продолжают успешно выполнять боевые задачи, наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов и ликвидируют важные военные объекты в глубоком тылу противника. 1 июля 2024 года украинские пилоты нанесли сокрушительный удар по складу боеприпасов в Крыму. Спасибо, парни, за отличную работу!" – отмечено в сообщении.

Олещук также опубликовал одно из распространенных ранее в сети видео с последствиями поражения склада БК. На нем виден огромный столб черного дыма и слышна мощная продолжительная детонация.

Напомним, накануне, 1 июля, в оккупированном Крыму раздались взрывы. Местные паблики сообщили о прилете под Севастополем.

На следующий день стало известно, что в Балаклаве после взрыва продолжает гореть военная часть оккупантов. Также появились сообщения, что в результате удара 1 июля по Крыму была уничтожена почти сотня "Шахедов".