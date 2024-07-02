В Балаклаве после взрыва продолжает гореть воинская часть оккупантов. Фото

После вечерних взрывов 1 июля во временно оккупированном Крыму продолжается пожар в районе воинской части в Балаклаве. На месте происшествия поднимается черный дым.

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В это же время захватчики рассказывают, что якобы сбили все ракеты. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Вечером в районе воинской части прогремел мощный взрыв и поднялся огромный столб черного дыма. При этом российские оккупанты выдали, что якобы "успешно сбили все ракеты".

"Взорванная российская воинская часть в Балаклаве всё еще горит. Значит, есть чему гореть", – говорится в сообщении.

В частности, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев выдал свою версию происшествия. По мнению оккупанта, в Балаклаве горит "лесополоса и заборы частных домов".

Напомним, в районе Севастополя во временно оккупированном Крыму вечером в понедельник, 1 июля, слышали серию взрывов. Позже в сети появились фотографии дыма и информация о возможном прилете.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее партизаны "Атеш" нашли месторасположения вражеской установки ЗРК "Тор М2КМ" в западной части Севастополя (микрорайон Летчики). Свою технику военнослужащие подразделения ПВО противника поставили у береговой линии недалеко от пляжа.

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