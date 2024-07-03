У врага минус два склада БК и не только: в ГПСУ показали, как устраивают "бавовну" оккупантам. Видео

Государственная пограничная служба Украины показала, как ее сотрудники пополняют статистику потерь врага на передовой. Удары по ВС РФ наши защитники наносили с короткоствольной 105-мм гаубицы М101.

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Соответствующим видео, снятым на Донетчине, ГПСУ поделилась в социальных сетях в среду, 3 июля. Конкретная локация и дата съемки не разглашаются.

В результате эффективной работы артиллеристов-пограничников из бригады "Помста" (созданной во время кампании "Гвардия наступления) войска Российской Федерации понесли потери. У противника – минус два полевых склада БК, легковой автомобиль и 30-мм гранатомет АГС-17.

Как видно на видеозаписи, наши защитники замаскировали свою М101 сетками, чтобы российским дронам-разведчикам было сложнее заметить гаубицу.

Согласно официальной статистике Генерального штаба ВСУ, 2 июля потери государства-агрессора в живой силе составили 1180 оккупантов убитыми и ранеными.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские пограничники из бригады "Помста" показали, как в Серебрянском лесу на Луганщине с помощью дронов уничтожили позиции захватчиков.

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