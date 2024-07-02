Украинские пограничники показали, как уничтожают позиции оккупантов в Серебрянском лесу. Видео

Украинские пограничники из бригады "Помста" продолжают наносить потери российским оккупационным войскам. В Серебрянском лесу на Луганщине с помощью дронов они уничтожили позиции захватчиков.

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Пилоты ударных бомберов и FPV-дронов каждый день и каждую ночь совершают с десяток вылетов, чтобы приблизить освобождение Украины от оккупантов. Видео боевой работы показали на Facebook-странице Луганского пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса, на базе которого была сформирована бригада "Помста".

"Уничтожение позиций оккупантов в Серебрянском лесу ударными дронами "Помсти". Десяток вылетов еженощно и ежедневно выполняют операторы тяжелых ударных бомберов, мавиков и FPV-дронов, чтобы уничтожить как можно больше вражеских позиций. Подразделение разведывательно-ударных беспилотных воздушных судов "Рубаки" активно наносит поражение врагу на одном из самых горячих направлений в Луганской области", – отмечается в комментарии к видео.

На опубликованных кадрах видно, как с помощью ударов и сбросов украинские воины приносят смерть захватчикам.

Напомним, ранее в Генштабе в утренней сводке рассказали, что накануне, 1 июля, оккупанты вели штурмы при поддержке авиации на Харьковском направлении. В общей сложности на линии фронта за сутки произошло 189 боевых столкновений, более четверти из них – 49 штурмов врага – пришлись на Покровское направление.