Оккупанты ведут штурмы при поддержке авиации на Харьковском направлении – Генштаб

Накануне, 1 июля, на линии фронта произошло 189 боевых столкновений. Более четверти из них – на Покровском направлении.

Жарко накануне было и на севере Харьковщины, там враг продолжал наступательные действия при поддержке авиации. О ситуации на передовой рассказали в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"За прошедшие сутки зафиксировано 189 боевых столкновений. По уточненной информации, за минувшие сутки агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 5 ракетных ударов (с применением 7 ракет), 49 авиационных ударов (задействовал 78 КАБов), совершил почти 4600 обстрелов, в том числе 146 – с использованием реактивных систем залпового огня", – обрисовали общую ситуацию в Генштабе.

Так, авиационные удары захватчики наносили в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Веселое, Нескучное, Тихое, Волчанские Хутора, Охримовка, Лесная Стенка, Степовая Новоселовка, Песчаное, Купянск-Узловой, Пивденное Харьковской области и по городу Харьков; Северск, Александрополь, Торецк, Пивничное, Нью-Йорк, Ивановское, Вовче, Воздвиженка, Прогресс, Селидово, Константиновка, Берестки, Веселый Гай, Великая Новоселка и Одрадное Донецкой области; Лобковое и Работино Запорожской области; Бургунка и Гавриловка Херсонской области.

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В результате атак врага есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения претерпели многоэтажные и частные жилые дома, объекты инфраструктуры и т.д.

Тем временем украинские авиация и ракетные войска и артиллерия 1 июля поразили один склад боеприпасов, одно средство ПВО, две артиллерийские системы, две станции РЭБ/РЛС, 15 районов сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия при поддержке авиации. В общей сложности здесь произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Глубокое.

На Купянском направлении количество боевых столкновений в сутки – 17. Силы обороны отражали атаки врага в районах Синьковки, Степовой Новоселовки, Берестового и Песчаного Харьковской области; Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении наши войска помешали 16 штурмовым действиям противника в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское и Торское Луганской области.

На Северском направлении Силами обороны отражена 21 атака в районах Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спирного и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские защитники пресекли семь попыток противника прорвать оборону наших защитников в районах Клещиевки и Нового Донецкой области.

На Торецком направлении противник совершил 28 атак в районах населенных пунктов Торецк, Пивничное, Пивденное, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Покровском направлении наши защитники отбивали 49 атак россиян вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Новоселовка Первая, Сокол, Восход, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населённых пунктов Георгиевка, Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка, где враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времевском направлении враг совершил 14 штурмов наших позиций в районе Водяного, Макаровки и Урожайного Донецкой области.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения в районах Новоданиловки, Малой Токмачки и Работино Запорожской области.

На Приднепровском направлении оккупанты продолжают попытки выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Все девять атак россиян успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения", – резюмировали в Генштабе.

Напомним, 1 июля украинские войска продолжали наносить удары по российским оккупантам, отминусовав накануне 1280 захватчиков, а также 16 боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, три РСЗО, 21 БпЛА оперативно-тактического уровня, две ракеты, 70 автомобилей и четыре единицы спецтехники.