ВСУ обезвредили за сутки 1280 оккупантов и 16 бронемашин врага – Генштаб

Силы обороны Украины за сутки боев на фронте ликвидировали и ранили около 1280 военнослужащих оккупационной российской армии. Также уничтожили 184 единицы ее военной техники и вооружения.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Согласно данным на 2 июля, потери живой силы войск страны-агрессора на нашей земле уже достигают 545 090 убитыми и ранеными.

Кроме большого количества живой силы, накануне защитники сбили две российские крылатые ракеты (всего 2335) и 21 беспилотник оперативно-тактического уровня (11641).

Воины обезвредили еще 56 артиллерийских систем (всех 14 655), 16 боевых бронированных машин (15 566), восемь танков (8107) и три РСЗО (1114) врага.

Также было "демилитаризовано" 74 единицы автомобильной техники и автоцистерн (в общем 19 787), четыре – спецтехники (2452) оккупантов.

С начала полномасштабной войны Силы обороны обезвредили 842 средства ПВО, 360 самолетов, 326 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение 1 июля только на Покровском направлении ВСУ отминусовали около 300 оккупантов. В частности, по меньшей мере 109 захватчиков был ликвидированы и 181 ранен.

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