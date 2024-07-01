Платят большую цену за попытки продвигаться: в Генштабе назвали потери армии РФ на Покровском направлении

Только с начала суток, 1 июля, армия РФ потеряла на Покровском направлении 109 оккупантов. Еще 181 был ранен, несколько человек взяты в плен.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 1 июля. Отмечается, что враг платит большую цену за попытки продвигаться на этом направлении.

"Наиболее интенсивно атакует враг на Покровском направлении. Только с начала суток здесь происходили 44 штурмовых действия россиян. 14 атак вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Новоселовка Первая, Евгеньевка, Сокол, Восход, Нетайлово еще не отбиты", – говорится в сообщении Генштаба.

Кроме потерь в личном составе, ВСУ уничтожили один танк россиян, по одной БМП и МТ-ЛБ, два бронеавтомобиля "Тигр", два автомобиля и одно баги, четыре БПЛА оперативно-тактического уровня, а также одну пушку. Среди поврежденной техники врага – танк, пушка, 120-мм миномет и четыре автомобиля.

Напомним, только за минувшие сутки Силы обороны Украины отминусовали 1110 российских оккупантов. Так, общее количество "демилитаризованной" на нашей земле живой силы врага достигло 543 810.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне 2024 года Силы обороны Украины нанесли рекордные потери войскам РФ, обезвредив по меньшей мере 33 713 захватчиков. В течение месяца защитники сбили три вражеских самолета.

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